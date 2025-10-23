Nike Sportswear Essential
女子针织圆领上衣
42% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Essential 女子针织圆领上衣可谓是经典单品，质感柔软，打造舒适外观。连肩衣袖和胸前经典 Nike 标志，为日常穿着打造经典外观。
- 显示颜色： 队橙/白色
- 款式： BV4113-891
轻盈柔软
柔软舒适
针织面料柔软轻盈，是日常穿搭的理想之选。
自由无拘
罗纹领口、下摆和袖口帮助锁住身体热量，应对寒冷。
产品细节
- 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
