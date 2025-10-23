 
Nike Sportswear Essential 女子针织圆领上衣 - 队橙/白色

Nike Sportswear Essential

女子针织圆领上衣

42% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Essential 女子针织圆领上衣可谓是经典单品，质感柔软，打造舒适外观。连肩衣袖和胸前经典 Nike 标志，为日常穿着打造经典外观。


  • 显示颜色： 队橙/白色
  • 款式： BV4113-891

Nike Sportswear Essential

42% 折让

轻盈柔软

Nike Sportswear Essential 女子针织圆领上衣可谓是经典单品，质感柔软，打造舒适外观。连肩衣袖和胸前经典 Nike 标志，为日常穿着打造经典外观。

柔软舒适

针织面料柔软轻盈，是日常穿搭的理想之选。

自由无拘

罗纹领口、下摆和袖口帮助锁住身体热量，应对寒冷。

产品细节

  • 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 队橙/白色
  • 款式： BV4113-891

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。