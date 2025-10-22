 
Nike Sportswear Essential 女子T恤 - 浅波尔多酒红色/白色

Nike Sportswear Essential

女子T恤

¥299

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Essential 女子T恤采用宽松版型结合轻微落肩设计，塑就佳选单品。简约耐克勾勾，打造经典 Nike 外观。


  • 显示颜色： 浅波尔多酒红色/白色
  • 款式： DN5698-507

经典邂逅休闲

其他细节

  • 日常棉料，柔软轻盈
  • 轻微落肩结合宽松版型设计，营造舒适自信的穿着体验
  • 刺绣耐克勾标志

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 100% 棉
  • 可机洗
