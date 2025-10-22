Nike Sportswear Essential
女子T恤
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Essential 女子T恤采用宽松版型结合轻微落肩设计，塑就佳选单品。简约耐克勾勾，打造经典 Nike 外观。
- 显示颜色： 浅波尔多酒红色/白色
- 款式： DN5698-507
经典邂逅休闲
其他细节
- 日常棉料，柔软轻盈
- 轻微落肩结合宽松版型设计，营造舒适自信的穿着体验
- 刺绣耐克勾标志
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
