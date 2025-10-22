Nike Sportswear Essential
女子 Oversize 风长袖翻领街舞T恤
Nike Sportswear Essential 女子 Oversize 风长袖翻领T恤饰有炫彩耐克勾标志，为经典设计注入时尚气息。柔软针织面料触感顺滑，缔造非凡舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 亚紫粉
- 款式： FZ6534-684
其他细节
- 针织面料，柔软顺滑
- 宽松剪裁结合落肩设计，塑就休闲外观
- 侧边开衩设计，垂坠得体，随行而动
产品细节
- 78% 聚酯纤维/22% 棉
- 可机洗
