 
Nike Sportswear Essential 女子 Oversize 风长袖翻领街舞T恤 - 亚紫粉

Nike Sportswear Essential

女子 Oversize 风长袖翻领街舞T恤

30% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Essential 女子 Oversize 风长袖翻领T恤饰有炫彩耐克勾标志，为经典设计注入时尚气息。柔软针织面料触感顺滑，缔造非凡舒适的穿着感受。


  • 显示颜色： 亚紫粉
  • 款式： FZ6534-684

其他细节

  • 针织面料，柔软顺滑
  • 宽松剪裁结合落肩设计，塑就休闲外观
  • 侧边开衩设计，垂坠得体，随行而动

产品细节

  • 78% 聚酯纤维/22% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。