Nike Sportswear Essential
女子 Oversize 风防晒夹克
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Essential 女子 Oversize 风防晒夹克采用超宽松版型和网眼布里料，巧糅落肩、叶片领与罗纹细节，塑就经典夹克外观，在气温升高时亦可助你打造出众型格。后身中央和衣袖后侧融入褶饰，为夹克增添点睛之笔。紫外线防护设计，让你无惧骄阳，尽享美好时光。
- 显示颜色： 微绿/黑
- 款式： FN2840-394
Nike Sportswear Essential 女子 Oversize 风防晒夹克采用超宽松版型和网眼布里料，巧糅落肩、叶片领与罗纹细节，塑就经典夹克外观，在气温升高时亦可助你打造出众型格。后身中央和衣袖后侧融入褶饰，为夹克增添点睛之笔。紫外线防护设计，让你无惧骄阳，尽享美好时光。
其他细节
- 正面口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机
- 全长拉链开襟设计，可供自行调节造型
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 聚酯纤维/3% 氨纶
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 胸前饰有耐克勾刺绣标志
- 可机洗
