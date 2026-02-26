 
Nike Sportswear Essential 女子 Oversize 风防晒夹克 - 微绿/黑

¥899

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Essential 女子 Oversize 风防晒夹克采用超宽松版型和网眼布里料，巧糅落肩、叶片领与罗纹细节，塑就经典夹克外观，在气温升高时亦可助你打造出众型格。后身中央和衣袖后侧融入褶饰，为夹克增添点睛之笔。紫外线防护设计，让你无惧骄阳，尽享美好时光。


  • 显示颜色： 微绿/黑
  • 款式： FN2840-394

其他细节

  • 正面口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机
  • 全长拉链开襟设计，可供自行调节造型

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 聚酯纤维/3% 氨纶
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 胸前饰有耐克勾刺绣标志
  • 可机洗
尺寸与尺码

