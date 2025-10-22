 
Nike Sportswear Essentials 女子上衣 - 黑/白色

Nike Sportswear Essentials

女子上衣

¥259

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Essentials 女子上衣采用弹性针织面料，焕新演绎夏日人气版型。纤细肩带搭配紧身版型设计，成就夏日穿搭基础单品。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CZ9295-010

Nike Sportswear Essentials

¥259

夏日佳选

Nike Sportswear Essentials 女子上衣采用弹性针织面料，焕新演绎夏日人气版型。纤细肩带搭配紧身版型设计，成就夏日穿搭基础单品。

罗纹针织面料

轻盈针织面料，柔软且富有弹性，为你的造型增添纹理效果和柔软质感。

可调式肩带

可调式肩带设计，打造个性化的贴合体验。

简约 Swoosh 标志

小号刺绣 Swoosh 标志，彰显时尚风范。

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 面料：60% 棉/20% 粘纤/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CZ9295-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。