Nike Sportswear Essentials
女子上衣
¥259
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Essentials 女子上衣采用弹性针织面料，焕新演绎夏日人气版型。纤细肩带搭配紧身版型设计，成就夏日穿搭基础单品。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CZ9295-010
Nike Sportswear Essentials
¥259
夏日佳选
Nike Sportswear Essentials 女子上衣采用弹性针织面料，焕新演绎夏日人气版型。纤细肩带搭配紧身版型设计，成就夏日穿搭基础单品。
罗纹针织面料
轻盈针织面料，柔软且富有弹性，为你的造型增添纹理效果和柔软质感。
可调式肩带
可调式肩带设计，打造个性化的贴合体验。
简约 Swoosh 标志
小号刺绣 Swoosh 标志，彰显时尚风范。
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 面料：60% 棉/20% 粘纤/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CZ9295-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。