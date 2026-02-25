Nike Sportswear Essentials
女子梭织夹克
¥949
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Essentials 女子梭织夹克采用梭织面料，结合水洗外观和宽松休闲设计，缔造出众包覆效果的同时，又不失时尚格调。 超宽松版型搭配网眼布里料，塑就理想叠搭之选；下摆和袖口采用弹性设计，有助在日常运动中稳固衣身。
- 显示颜色： 闪电蓝
- 款式： HF6287-449
其他细节
- 下摆内置松紧抽绳和栓扣设计，助你打造专属贴合效果
- 双贴边插手口袋，便于快速收纳小物件
产品细节
- 立领设计
- 面料：100% 棉。 里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
