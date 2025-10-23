 
Nike Sportswear Essentials 女子梭织运动夹克 - 白色/黑

Nike Sportswear Essentials

女子梭织运动夹克

35% 折让
白色/黑
黑/白色

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Essentials 女子梭织运动夹克质感轻盈，版型宽松，舒适包覆的同时，巧妙展现你的时尚风范。采用不易撕裂梭织面料，造型挺括且略带半透明效果，可轻松展现内搭单品的印花和色彩。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DV7973-100

Nike Sportswear Essentials

35% 折让

其他细节

  • 口袋设计，方便收纳钥匙和手机
  • 正面双向拉链开襟，可供自主调节造型
  • 后领内侧搭配挂环设计，便于快速挂放

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。罗纹拼接：99% 聚酯纤维/1% 其他纤维。里料：100% 聚酯纤维
  • 正面和背面均可见耐克勾勾标志
  • 后领内侧挂环设计
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。