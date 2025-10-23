Nike Sportswear Essentials
女子梭织运动夹克
35% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Essentials 女子梭织运动夹克质感轻盈，版型宽松，舒适包覆的同时，巧妙展现你的时尚风范。采用不易撕裂梭织面料，造型挺括且略带半透明效果，可轻松展现内搭单品的印花和色彩。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DV7973-100
其他细节
- 口袋设计，方便收纳钥匙和手机
- 正面双向拉链开襟，可供自主调节造型
- 后领内侧搭配挂环设计，便于快速挂放
产品细节
- 面料：100% 锦纶。罗纹拼接：99% 聚酯纤维/1% 其他纤维。里料：100% 聚酯纤维
- 正面和背面均可见耐克勾勾标志
- 后领内侧挂环设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
