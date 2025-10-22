 
Nike Sportswear Essentials 托特包 - 红杉绿/红杉绿/浅骨色

Nike Sportswear Essentials

托特包

¥449

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Essentials 托特包 焕新演绎经典单品，帮助有序收纳日常基本物品。宽敞主袋设有内置口袋和笔记本电脑隔层，营造井然有序的安全收纳空间；外部口袋有助快速收纳钥匙、卡片和手机。


  • 显示颜色： 红杉绿/红杉绿/浅骨色
  • 款式： DJ9795-355

日常单品

其他细节

  • 拉链主袋营造宽敞收纳空间，同时便于存取装备
  • 双提手设计打造便捷携带体验
  • 可调式可拆卸斜挎肩带，提供多样化的携背选择
  • 底部涂层拼接帮助物品保持干爽，并提供周全防护
  • 侧边透气孔设计，为装备营造良好的透气效果

产品细节

  • 尺寸：35 x 55 x 25 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。