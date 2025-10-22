Nike Sportswear Essentials
托特包
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Essentials 托特包 焕新演绎经典单品，帮助有序收纳日常基本物品。宽敞主袋设有内置口袋和笔记本电脑隔层，营造井然有序的安全收纳空间；外部口袋有助快速收纳钥匙、卡片和手机。
- 显示颜色： 红杉绿/红杉绿/浅骨色
- 款式： DJ9795-355
日常单品
其他细节
- 拉链主袋营造宽敞收纳空间，同时便于存取装备
- 双提手设计打造便捷携带体验
- 可调式可拆卸斜挎肩带，提供多样化的携背选择
- 底部涂层拼接帮助物品保持干爽，并提供周全防护
- 侧边透气孔设计，为装备营造良好的透气效果
产品细节
- 尺寸：35 x 55 x 25 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
