釉粉/釉粉/泡沫粉
浅土褐/浅土褐/橄榄灰

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Essentials 托特包配有宽敞主袋，结合井然有序的多个口袋和笔记本电脑保护套设计，可提供充裕的收纳空间。顶部拉链方便收纳基本物品，有效应对不良天气的影响。


  • 显示颜色： 釉粉/釉粉/泡沫粉
  • 款式： BA6142-630

Nike Sportswear Essentials

易于携带，时尚风采

Nike Sportswear Essentials 托特包配有宽敞主袋，结合井然有序的多个口袋和笔记本电脑保护套设计，可提供充裕的收纳空间。顶部拉链方便收纳基本物品，有效应对不良天气的影响。

其他细节

  • 拉链主袋营造宽敞收纳空间，同时便于存取装备
  • 双提手设计，易于抓取
  • 可调式可拆卸斜挎固定带，提供多重背携选择
  • 稳固的网眼布口袋可收纳鞋履，并提升存储空间的透气性
  • 底部涂层拼接帮助物品保持干爽，提供周全防护

产品细节

  • 尺寸：56 x 21 x 36 厘米
  • 面料/里料：织物
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。