Nike Sportswear Essentials
托特包
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Essentials 托特包配有宽敞主袋，结合井然有序的多个口袋和笔记本电脑保护套设计，可提供充裕的收纳空间。顶部拉链方便收纳基本物品，有效应对不良天气的影响。
- 显示颜色： 釉粉/釉粉/泡沫粉
- 款式： BA6142-630
Nike Sportswear Essentials
¥449
易于携带，时尚风采
Nike Sportswear Essentials 托特包配有宽敞主袋，结合井然有序的多个口袋和笔记本电脑保护套设计，可提供充裕的收纳空间。顶部拉链方便收纳基本物品，有效应对不良天气的影响。
其他细节
- 拉链主袋营造宽敞收纳空间，同时便于存取装备
- 双提手设计，易于抓取
- 可调式可拆卸斜挎固定带，提供多重背携选择
- 稳固的网眼布口袋可收纳鞋履，并提升存储空间的透气性
- 底部涂层拼接帮助物品保持干爽，提供周全防护
产品细节
- 尺寸：56 x 21 x 36 厘米
- 面料/里料：织物
- 显示颜色： 釉粉/釉粉/泡沫粉
- 款式： BA6142-630
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。