Nike Sportswear Essentials 托特包配有宽敞主袋，结合井然有序的多个口袋和笔记本电脑保护套设计，可提供充裕的收纳空间。顶部拉链方便收纳基本物品，有效应对不良天气的影响。

Nike Sportswear Essentials 托特包配有宽敞主袋，结合井然有序的多个口袋和笔记本电脑保护套设计，可提供充裕的收纳空间。顶部拉链方便收纳基本物品，有效应对不良天气的影响。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。