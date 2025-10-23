Nike Sportswear Essentials+
男子水洗T恤
¥299
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Sportswear Essentials+ 男子水洗T恤，畅享舒适休闲感受。采用柔软棉质针织面料，质感出众，适合日常穿着。水洗工艺，塑就休闲复古外观。
- 显示颜色： 红杉绿
- 款式： DR7826-355
Nike Sportswear Essentials+
¥299
休闲舒适，复古水洗
穿上 Nike Sportswear Essentials+ 男子水洗T恤，畅享舒适休闲感受。采用柔软棉质针织面料，质感出众，适合日常穿着。水洗工艺，塑就休闲复古外观。
其他细节
- 落肩造型结合宽松版型，打造休闲外观
- 针织棉料，质感柔软
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 罗纹领口
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 红杉绿
- 款式： DR7826-355
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。