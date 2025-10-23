Nike Sportswear Essentials+
男子浸染T恤
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Essentials+ 男子浸染T恤采用经典版型搭配日用针织棉料，营造熟悉的柔软感受，适合日常穿着。采用浸染处理，塑就休闲渐变褪色效果和流畅外观。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DR7824-100
休闲舒适
产品细节
- 罗纹领口
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
