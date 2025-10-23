Nike Sportswear Essentials
胸包
¥219
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Essentials 胸包采用两个拉链口袋设计，方便日常出行。可调节固定带配有插扣，便于轻松背上和摘下。正面口袋拉链头设计，便于快速存取小物件。
- 显示颜色： 草皮橙/黑/黑
- 款式： CV1064-842
Nike Sportswear Essentials
¥219
插扣式设计，收纳小物件
Nike Sportswear Essentials 胸包采用两个拉链口袋设计，方便日常出行。可调节固定带配有插扣，便于轻松背上和摘下。正面口袋拉链头设计，便于快速存取小物件。
其他细节
- 内置储物隔层，便于存取钱包或手机
- 可调节固定带，可供自行调整贴合度，打造多变造型
- 固定带融入“NIKE” 梭织细节，尽显非凡格调
产品细节
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 草皮橙/黑/黑
- 款式： CV1064-842
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。