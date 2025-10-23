Nike Sportswear Essentials
胸包
¥219
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Essentials 胸包助你轻松存取和携背装备。可调节固定带配有插扣，可安全收纳装备，同时打造百变搭配风格。
- 显示颜色： 霜淡草绿/海藻绿/海藻绿
- 款式： BA5904-321
轻松存取装备
有序收纳
内置储物隔层，便于存取钱包或手机。
精致外观
将 Nike 细节融入固定带，为这款包袋增添独特外观。
产品细节
- 尺寸：17 x 11 x 5 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
