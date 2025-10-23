 
Nike Sportswear Essentials 胸包 - 霜淡草绿/海藻绿/海藻绿

Nike Sportswear Essentials

胸包

¥219

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Essentials 胸包助你轻松存取和携背装备。可调节固定带配有插扣，可安全收纳装备，同时打造百变搭配风格。


  • 显示颜色： 霜淡草绿/海藻绿/海藻绿
  • 款式： BA5904-321

Nike Sportswear Essentials

¥219

轻松存取装备

Nike Sportswear Essentials 胸包助你轻松存取和携背装备。可调节固定带配有插扣，可安全收纳装备，同时打造百变搭配风格。

有序收纳

内置储物隔层，便于存取钱包或手机。

精致外观

将 Nike 细节融入固定带，为这款包袋增添独特外观。

产品细节

  • 尺寸：17 x 11 x 5 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 霜淡草绿/海藻绿/海藻绿
  • 款式： BA5904-321

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。