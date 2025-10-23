Nike Sportswear Essentials
胸包
¥279
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Essentials 胸包配有 2 个拉链口袋，便于有序收纳和轻松取用小物件。 配件口袋采用拉链头设计，便于快速存取小物件；可调节固定带和搭扣设计，便于轻松背上和取下胸包。
- 显示颜色： 冷灰/白金色/水蓝
- 款式： CV1060-065
Nike Sportswear Essentials
¥279
搭扣设计，轻松收纳
其他细节
- 内置储物隔层，便于存取钱包或手机
- 可调节固定带，可供自行调整贴合度，打造多变造型
- 固定带融入 NIKE 梭织细节，尽显非凡格调
产品细节
- 28 x 17 x 6 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
