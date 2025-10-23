 
Nike Sportswear Essentials 胸包 - 冷灰/白金色/水蓝

Nike Sportswear Essentials

胸包

¥279

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Essentials 胸包配有 2 个拉链口袋，便于有序收纳和轻松取用小物件。 配件口袋采用拉链头设计，便于快速存取小物件；可调节固定带和搭扣设计，便于轻松背上和取下胸包。


  • 显示颜色： 冷灰/白金色/水蓝
  • 款式： CV1060-065

Nike Sportswear Essentials

¥279

搭扣设计，轻松收纳

其他细节

  • 内置储物隔层，便于存取钱包或手机
  • 可调节固定带，可供自行调整贴合度，打造多变造型
  • 固定带融入 NIKE 梭织细节，尽显非凡格调

产品细节

  • 28 x 17 x 6 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
