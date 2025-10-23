 
Nike Sportswear Favorites 大童（女孩）印花紧身裤 - 碳素灰/落日红

Nike Sportswear Favorites

大童（女孩）印花紧身裤

¥149

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Favorites 大童（女孩）印花紧身裤为你带来喜爱的舒适度。恣意舞动，轻松玩乐。


  • 显示颜色： 碳素灰/落日红
  • 款式： CU8943-093

柔软非凡，弹性十足

其他细节

  • 面料柔软且富有弹性
  • 弹性腰部设计，带来舒适贴合的穿着感受

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 面料：92% 棉/8% 氨纶
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
