Nike Sportswear Favorites
大童（女孩）印花紧身裤
¥149
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Favorites 大童（女孩）印花紧身裤为你带来喜爱的舒适度。恣意舞动，轻松玩乐。
- 显示颜色： 碳素灰/落日红
- 款式： CU8943-093
柔软非凡，弹性十足
其他细节
- 面料柔软且富有弹性
- 弹性腰部设计，带来舒适贴合的穿着感受
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 面料：92% 棉/8% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
