Nike Sportswear
French Terry 男子短裤
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear French Terry 男子短裤经柔和扎染处理，带来经典舒适体验。采用棉混纺法式毛圈面料，结合针织面料，带来柔软稳固感受。
- 显示颜色： 浅烟灰/铁灰/白色
- 款式： CZ7855-077
扎染处理，舒适出众
稳固贴合
弹性腰部搭配抽绳，打造个性化稳固贴合感。
多元舒适效果
法式毛圈面料是一种表层柔软且分布有结实环状设计的针织面料。
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）/后片口袋：100% 棉。
- 可机洗
