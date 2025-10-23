 
Nike Sportswear Futura 365 女子单肩包 - 杏黄粉/杏黄粉/柔和橙

Nike Sportswear

Futura 365 女子单肩包

¥179
杏黄粉/杏黄粉/柔和橙
化石石灰/化石石灰/日蚀紫红
冰绿黄/冰绿黄/黑
海神绿/海神绿/白色
古朴粉/古朴粉/金属青铜色

Nike Sportswear Futura 365 女子单肩包采用简约设计，结合磁扣翻盖口袋和背面拉链口袋，便于存放基本物品，彰显个人风格。


Nike Sportswear

¥179

Nike Sportswear Futura 365 女子单肩包采用简约设计，结合磁扣翻盖口袋和背面拉链口袋，便于存放基本物品，彰显个人风格。

其他细节

  • 内置储物口袋和背面拉链口袋可安全有序地收纳钥匙、卡片和手机
  • 磁扣翻盖口袋灵感源自邮差包，可供快速存取基本物品
  • 精制肩带可供自行调整贴合度，打造多变造型

产品细节

  • 尺寸：22 x 4 X 15 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 耐克勾勾拉链头设计
  • 正面印花图案
  • 不可机洗
