Nike Sportswear Hayward Futura 2.0
双肩包
48% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Hayward Futura 2.0 双肩包采用大号主袋和加垫网眼布后幅设计，令你在多种场合均能畅享舒适背包体验。
- 显示颜色： 正浆果红/正浆果红/霜杉木绿
- 款式： BA5217-628
宽敞储物空间
其他细节
- 双拉链主袋，方便存取物品
- 可调式软垫肩带结合后幅拼接设计，缔造舒适背包体验
- 网眼拼接，提升透气性
- 多口袋设计提供充裕的储物空间
产品细节
- 尺寸：47 x 39 x 19 厘米
- 面料/里料：聚酯纤维
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
