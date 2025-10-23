 
Nike Sportswear Hayward Futura 2.0 双肩包 - 正浆果红/正浆果红/霜杉木绿

Nike Sportswear Hayward Futura 2.0

双肩包

48% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Hayward Futura 2.0 双肩包采用大号主袋和加垫网眼布后幅设计，令你在多种场合均能畅享舒适背包体验。


  • 显示颜色： 正浆果红/正浆果红/霜杉木绿
  • 款式： BA5217-628

Nike Sportswear Hayward Futura 2.0

48% 折让

宽敞储物空间

Nike Sportswear Hayward Futura 2.0 双肩包采用大号主袋和加垫网眼布后幅设计，令你在多种场合均能畅享舒适背包体验。

其他细节

  • 双拉链主袋，方便存取物品
  • 可调式软垫肩带结合后幅拼接设计，缔造舒适背包体验
  • 网眼拼接，提升透气性
  • 多口袋设计提供充裕的储物空间

产品细节

  • 尺寸：47 x 39 x 19 厘米
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 显示颜色： 正浆果红/正浆果红/霜杉木绿
  • 款式： BA5217-628

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。