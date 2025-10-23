 
Nike Sportswear Heritage 男子仿羊羔绒棉服夹克 - 橄榄灰/神秘石灰/黑

Nike Sportswear Heritage

男子仿羊羔绒棉服夹克

¥1,099

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Heritage 男子夹克采用高蓬松度仿羊羔绒拼接面料结合气候适应性设计，塑就舒适户外体验。绗缝和醒目配色塑就出色户外运动外观，焕新升级的细节可帮助你与基本物件应对不良天气。


  • 显示颜色： 橄榄灰/神秘石灰/黑
  • 款式： CU4447-040

Nike Sportswear Heritage

¥1,099

室内户外，舒适非凡

Nike Sportswear Heritage 男子夹克采用高蓬松度仿羊羔绒拼接面料结合气候适应性设计，塑就舒适户外体验。绗缝和醒目配色塑就出色户外运动外观，焕新升级的细节可帮助你与基本物件应对不良天气。

高磨损区域

肘部和风帽采用梭织面料打造，结实耐穿，有效应对不良天气。

高蓬松外观

仿羊羔绒面料和合成材质填充物拼接而成，在寒冷天气中带来舒适温暖的穿着体验。

其他细节

采用精选版型，镶边和拉链头糅合醒目配色，营造户外美学风格

产品细节

  • 面料/里料/拼接填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 橄榄灰/神秘石灰/黑
  • 款式： CU4447-040

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。