Nike Sportswear Heritage
男子仿羊羔绒棉服夹克
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Heritage 男子夹克采用高蓬松度仿羊羔绒拼接面料结合气候适应性设计，塑就舒适户外体验。绗缝和醒目配色塑就出色户外运动外观，焕新升级的细节可帮助你与基本物件应对不良天气。
- 显示颜色： 橄榄灰/神秘石灰/黑
- 款式： CU4447-040
室内户外，舒适非凡
Nike Sportswear Heritage 男子夹克采用高蓬松度仿羊羔绒拼接面料结合气候适应性设计，塑就舒适户外体验。绗缝和醒目配色塑就出色户外运动外观，焕新升级的细节可帮助你与基本物件应对不良天气。
高磨损区域
肘部和风帽采用梭织面料打造，结实耐穿，有效应对不良天气。
高蓬松外观
仿羊羔绒面料和合成材质填充物拼接而成，在寒冷天气中带来舒适温暖的穿着体验。
其他细节
采用精选版型，镶边和拉链头糅合醒目配色，营造户外美学风格
产品细节
- 面料/里料/拼接填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
