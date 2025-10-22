Nike Sportswear Heritage
双肩包
¥249
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Heritage 双肩包采用简约设计，结合大号主袋，塑就非凡时尚感与出众功能性。可调节软垫肩带设计，营造专属舒适感受。多个拉链小口袋，可供有序收纳物品。
- 显示颜色： 浅军绿/黑/白色
- 款式： DC7344-320
Nike Sportswear Heritage
¥249
隽永功能，现代魅力
Nike Sportswear Heritage 双肩包采用简约设计，结合大号主袋，塑就非凡时尚感与出众功能性。可调节软垫肩带设计，营造专属舒适感受。多个拉链小口袋，可供有序收纳物品。
其他细节
- 采用织物面料，有效提升耐用性
- 拉链主袋，提供充裕的装备收纳空间
- 内置套袋可收纳 15 英寸的笔记本电脑。
- 另有拉链口袋，帮助有序收纳，可安全存储钥匙、钱包和手机等物品
- 肩带和背面拼接加入软垫设计，打造舒适背包体验
产品细节
- 44 x 30 x 15 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 浅军绿/黑/白色
- 款式： DC7344-320
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。