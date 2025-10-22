 
Nike Sportswear Heritage 双肩包 - 浅军绿/黑/白色

Nike Sportswear Heritage

双肩包

¥249

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Heritage 双肩包采用简约设计，结合大号主袋，塑就非凡时尚感与出众功能性。可调节软垫肩带设计，营造专属舒适感受。多个拉链小口袋，可供有序收纳物品。


  • 显示颜色： 浅军绿/黑/白色
  • 款式： DC7344-320

Nike Sportswear Heritage

¥249

隽永功能，现代魅力

Nike Sportswear Heritage 双肩包采用简约设计，结合大号主袋，塑就非凡时尚感与出众功能性。可调节软垫肩带设计，营造专属舒适感受。多个拉链小口袋，可供有序收纳物品。

其他细节

  • 采用织物面料，有效提升耐用性
  • 拉链主袋，提供充裕的装备收纳空间
  • 内置套袋可收纳 15 英寸的笔记本电脑。
  • 另有拉链口袋，帮助有序收纳，可安全存储钥匙、钱包和手机等物品
  • 肩带和背面拼接加入软垫设计，打造舒适背包体验

产品细节

  • 44 x 30 x 15 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 浅军绿/黑/白色
  • 款式： DC7344-320

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。