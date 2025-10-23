 
Nike Sportswear Heritage 大童（女孩）套装 - 粉色/白色

Nike Sportswear Heritage

大童（女孩）套装

¥499

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Heritage 大童（女孩）套装专为儿童打造，尽显复古风范。该经典套装采用多彩 V 字形条纹设计，可成套穿搭或分别单穿。


  • 显示颜色： 粉色/白色
  • 款式： CU8294-654

Nike Sportswear Heritage

¥499

经典组合，混搭风范

Nike Sportswear Heritage 大童（女孩）套装专为儿童打造，尽显复古风范。该经典套装采用多彩 V 字形条纹设计，可成套穿搭或分别单穿。

其他细节

  • 精制面料，柔软顺滑
  • 弹性袖口，舒适贴合

产品细节

  • 出众版型，休闲舒适
  • 夹克：正面口袋
  • 夹克：全长拉链开襟设计
  • 长裤：侧边口袋
  • 长裤：弹性腰部搭配抽绳
  • 夹克：面料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接/口袋：100% 棉。
  • 长裤：面料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接/口袋：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 粉色/白色
  • 款式： CU8294-654

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。