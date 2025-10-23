Nike Sportswear Heritage
大童（女孩）套装
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Heritage 大童（女孩）套装专为儿童打造，尽显复古风范。该经典套装采用多彩 V 字形条纹设计，可成套穿搭或分别单穿。
- 显示颜色： 粉色/白色
- 款式： CU8294-654
经典组合，混搭风范
Nike Sportswear Heritage 大童（女孩）套装专为儿童打造，尽显复古风范。该经典套装采用多彩 V 字形条纹设计，可成套穿搭或分别单穿。
其他细节
- 精制面料，柔软顺滑
- 弹性袖口，舒适贴合
产品细节
- 出众版型，休闲舒适
- 夹克：正面口袋
- 夹克：全长拉链开襟设计
- 长裤：侧边口袋
- 长裤：弹性腰部搭配抽绳
- 夹克：面料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接/口袋：100% 棉。
- 长裤：面料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接/口袋：100% 棉。
- 可机洗
