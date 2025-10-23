Nike Sportswear Heritage
男子长裤
Nike Sportswear Heritage 男子长裤采用柔软的针织面料结合休闲版型剪裁，令你畅享非凡舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： AJ5420-011
Nike Sportswear Heritage
休闲舒适
其他细节
标准版型，为关键部位营造活动空间针织面料，柔软舒适弹性腰部搭配可调节抽绳，营造专属贴合感侧边口袋和后身右侧拉链口袋设计
产品细节
- 面料：54% 棉/26% 聚酯纤维/20% 莱赛尔纤维。口袋包：100% 棉。
- 可机洗
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
