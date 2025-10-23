 
Nike Sportswear Heritage 男子长裤 - 黑/帆白

Nike Sportswear Heritage

男子长裤

40% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Heritage 男子长裤采用柔软的针织面料结合休闲版型剪裁，令你畅享非凡舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： AJ5420-011

Nike Sportswear Heritage

40% 折让

休闲舒适

其他细节

标准版型，为关键部位营造活动空间针织面料，柔软舒适弹性腰部搭配可调节抽绳，营造专属贴合感侧边口袋和后身右侧拉链口袋设计

产品细节

  • 面料：54% 棉/26% 聚酯纤维/20% 莱赛尔纤维。口袋包：100% 棉。
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。