 
Nike Sportswear Heritage 腰包 - 白色/黑/黑

腰包

Nike Sportswear Heritage 腰包为日常基本装备提供井然有序的收纳空间，让你随心出发。整版波点印花的设计灵感源自“Just Do It.”标语中的句点，以出众格调让你在日常运动中谨记 JDI 格言。


  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： CK4287-100

JDI 风格，便捷储物

随心佩带

可调节固定带，方便自行调节贴合度。

安全存储

拉链口袋，为小物件提供安全的收纳空间。

产品细节

  • 尺寸：40 x 9 x 14 厘米
  • 面料：聚酯纤维
