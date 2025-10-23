Nike Sportswear Heritage 腰包为日常基本装备提供井然有序的收纳空间，让你随心出发。整版波点印花的设计灵感源自“Just Do It.”标语中的句点，以出众格调让你在日常运动中谨记 JDI 格言。

Nike Sportswear Heritage 腰包为日常基本装备提供井然有序的收纳空间，让你随心出发。整版波点印花的设计灵感源自“Just Do It.”标语中的句点，以出众格调让你在日常运动中谨记 JDI 格言。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。