Nike Sportswear Heritage 86
可调节运动帽
¥199
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Heritage 86 可调节运动帽采用耐用的 6 片式拼接和可调节固定带设计，提供理想贴合的佩戴体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CT6248-010
经典舒适
Nike Sportswear Heritage 86 可调节运动帽采用耐用的 6 片式拼接和可调节固定带设计，提供理想贴合的佩戴体验。
其他细节
- 棉质面料，柔软舒适
- 可调节固定带设计，可自由调节
- 经典六片式拼接设计，舒适耐用
- 刺绣孔眼，增强透气性
产品细节
- 面料/帽檐：100% 棉。前片里料拼接：65% 聚酯纤维/35% 棉。
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
