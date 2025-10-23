 
Nike Sportswear Heritage 86 运动帽 - 黑

Nike Sportswear Heritage 86

运动帽

¥199

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Heritage 86 运动帽采用柔软斜纹面料，结合随性设计，塑就休闲外观，可调节固定带缔造出众贴合感。


  • 显示颜色：
  • 款式： DC9244-010

Nike Sportswear Heritage 86

¥199

柔软感受，经典风范

Nike Sportswear Heritage 86 运动帽采用柔软斜纹面料，结合随性设计，塑就休闲外观，可调节固定带缔造出众贴合感。

其他细节

  • 斜纹面料，柔软舒适
  • 汗带柔软舒适，顺滑亲肤
  • 优质滑扣设计，可供自主调节，打造稳固贴合感

产品细节

  • 可调式贴合感
  • 弧形帽檐
  • 刺绣孔眼
  • 面料/帽檐：100% 棉。前片里料拼接：65% 聚酯纤维/35% 棉。
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DC9244-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。