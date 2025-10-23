Nike Sportswear Heritage 86
运动帽
¥199
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Heritage 86 运动帽采用柔软斜纹面料，结合随性设计，塑就休闲外观，可调节固定带缔造出众贴合感。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DC9244-010
柔软感受，经典风范
Nike Sportswear Heritage 86 运动帽采用柔软斜纹面料，结合随性设计，塑就休闲外观，可调节固定带缔造出众贴合感。
其他细节
- 斜纹面料，柔软舒适
- 汗带柔软舒适，顺滑亲肤
- 优质滑扣设计，可供自主调节，打造稳固贴合感
产品细节
- 可调式贴合感
- 弧形帽檐
- 刺绣孔眼
- 面料/帽檐：100% 棉。前片里料拼接：65% 聚酯纤维/35% 棉。
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
