Nike Sportswear Heritage 86
运动帽
¥149
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Heritage 86 运动帽采用 6 片拼接设计，缔造经典舒适感受。正面有金属 Swoosh 标志，背面可调式固定带方便调整贴合度。
- 显示颜色： 浅柠色/金属银
- 款式： 943092-319
经典贴合，优质细节
Nike Sportswear Heritage 86 运动帽采用 6 片拼接设计，缔造经典舒适感受。正面有金属 Swoosh 标志，背面可调式固定带方便调整贴合度。
其他细节
- 刺绣孔眼，提升透气性
- 可调式背面扣合设计，缔造专属贴合感
- 正面有金属 Swoosh 标志
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 手洗
