 
Nike Sportswear Heritage 86 运动帽 - 浅柠色/金属银

Nike Sportswear Heritage 86

运动帽

¥149

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Heritage 86 运动帽采用 6 片拼接设计，缔造经典舒适感受。正面有金属 Swoosh 标志，背面可调式固定带方便调整贴合度。


  • 显示颜色： 浅柠色/金属银
  • 款式： 943092-319

经典贴合，优质细节

其他细节

  • 刺绣孔眼，提升透气性
  • 可调式背面扣合设计，缔造专属贴合感
  • 正面有金属 Swoosh 标志

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 手洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。