Nike Sportswear Heritage Windrunner
男子半长拉链开襟连帽上衣
¥749
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Heritage Windrunner 男子半长拉链开襟连帽上衣采用起皱梭织面料，打造经典耐穿质感。胸前 V 字形线条致敬元年款跑步夹克的经典外观。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DA2493-010
致敬传统，运动风范
Nike Sportswear Heritage Windrunner 男子半长拉链开襟连帽上衣采用起皱梭织面料，打造经典耐穿质感。胸前 V 字形线条致敬元年款跑步夹克的经典外观。
套头设计，舒适非凡
下摆和袖口处采用弹性设计，搭配正面插手口袋和半长拉链开襟，缔造舒适穿着感受，尽显套头上衣出众风范。
经典造型，能量出众
V 字形设计线条，旨在向元年款跑步夹克致敬。胸前饰有刺绣图案，缔造经典外观。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DA2493-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
