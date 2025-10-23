 
Nike Sportswear Heritage Windrunner 男子半长拉链开襟连帽上衣 - 黑/白色

Nike Sportswear Heritage Windrunner

男子半长拉链开襟连帽上衣

¥749

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Heritage Windrunner 男子半长拉链开襟连帽上衣采用起皱梭织面料，打造经典耐穿质感。胸前 V 字形线条致敬元年款跑步夹克的经典外观。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DA2493-010

致敬传统，运动风范

Nike Sportswear Heritage Windrunner 男子半长拉链开襟连帽上衣采用起皱梭织面料，打造经典耐穿质感。胸前 V 字形线条致敬元年款跑步夹克的经典外观。

套头设计，舒适非凡

下摆和袖口处采用弹性设计，搭配正面插手口袋和半长拉链开襟，缔造舒适穿着感受，尽显套头上衣出众风范。

经典造型，能量出众

V 字形设计线条，旨在向元年款跑步夹克致敬。胸前饰有刺绣图案，缔造经典外观。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
