 
Nike Sportswear Heritage86 运动帽 - 旧蓝

Nike Sportswear Heritage86

运动帽

35% 折让

售罄：

此配色当前无货

戴上 Nike Sportswear Heritage86 运动帽，享受美好的一天。采用 Nike Heritage86 经典设计，塑就熟悉的舒适穿戴体验，是日常穿搭的理想之选。


  • 显示颜色： 旧蓝
  • 款式： DR2945-494

Nike Sportswear Heritage86

35% 折让

灿烂笑靥，犹如阳光

戴上 Nike Sportswear Heritage86 运动帽，享受美好的一天。采用 Nike Heritage86 经典设计，塑就熟悉的舒适穿戴体验，是日常穿搭的理想之选。

其他细节

  • 六片式拼接设计采用轻薄利落帽冠和弧形帽檐，搭配可调式扣带设计
  • 斜纹面料，柔软舒适
  • 刺绣孔眼，提升透气效果
  • 可调节固定带搭配滑扣设计，打造专属贴合感受

产品细节

  • 面料/里料：100% 棉
  • 手洗
  • 显示颜色： 旧蓝
  • 款式： DR2945-494

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。