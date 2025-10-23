Nike Sportswear Heritage86
运动帽
35% 折让
售罄：
此配色当前无货
戴上 Nike Sportswear Heritage86 运动帽，享受美好的一天。采用 Nike Heritage86 经典设计，塑就熟悉的舒适穿戴体验，是日常穿搭的理想之选。
- 显示颜色： 旧蓝
- 款式： DR2945-494
Nike Sportswear Heritage86
35% 折让
灿烂笑靥，犹如阳光
其他细节
- 六片式拼接设计采用轻薄利落帽冠和弧形帽檐，搭配可调式扣带设计
- 斜纹面料，柔软舒适
- 刺绣孔眼，提升透气效果
- 可调节固定带搭配滑扣设计，打造专属贴合感受
产品细节
- 面料/里料：100% 棉
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
