 
Nike Sportswear Icon Clash 女子梭织夹克 - 淡象牙白/闪光色/火焰粉

女子梭织夹克

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Icon Clash 女子梭织夹克采用轻盈梭织材料，巧搭醒目拼色设计和实用细节，塑就传统 ACG 风格外观。


  • 显示颜色： 淡象牙白/闪光色/火焰粉
  • 款式： CJ2296-110

经典舒适，复古风范

轻盈舒适

轻盈梭织面料结合网眼布里料，经久耐穿且舒适非凡。

醒目设计

拼色设计，塑就醒目外观。

实用细节

大口袋和弹性抽绳设计，增强实用风范。

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
