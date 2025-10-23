Nike Sportswear Icon Clash
女子梭织夹克
43% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Icon Clash 女子梭织夹克采用轻盈梭织材料，巧搭醒目拼色设计和实用细节，塑就传统 ACG 风格外观。
- 显示颜色： 淡象牙白/闪光色/火焰粉
- 款式： CJ2296-110
经典舒适，复古风范
Nike Sportswear Icon Clash 女子梭织夹克采用轻盈梭织材料，巧搭醒目拼色设计和实用细节，塑就传统 ACG 风格外观。
轻盈舒适
轻盈梭织面料结合网眼布里料，经久耐穿且舒适非凡。
醒目设计
拼色设计，塑就醒目外观。
实用细节
大口袋和弹性抽绳设计，增强实用风范。
产品细节
- 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
