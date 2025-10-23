 
Nike Sportswear Icon Clash 女子短袖上衣 - 光辉绿/微绿/微绿

Nike Sportswear Icon Clash

女子短袖上衣

¥349

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Icon Clash 女子短袖上衣采用轻盈休闲设计，缔造时尚风范，与周围环境相得益彰。柔软透气的网眼布，搭配天空扎染印花、印制标志和抽绳下摆设计。


  • 显示颜色： 光辉绿/微绿/微绿
  • 款式： CZ9325-342

轻盈透气

天空扎染印花

微妙配色处理，状如浮云，焕新演绎经典扎染T恤。

Swoosh 图案组合成圆形

该 Swoosh 图案采用珠光油墨印制，助你魅力四射，彰显你对品牌的热爱。

个性化舒适

宽松版型搭配落肩设计，带来轻松感受。抽绳下摆设计，助你打造多变造型。

产品细节

  • 宽松版型，休闲舒适
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。