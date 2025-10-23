Nike Sportswear Icon Clash
女子短袖上衣
¥349
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Icon Clash 女子短袖上衣采用轻盈休闲设计，缔造时尚风范，与周围环境相得益彰。柔软透气的网眼布，搭配天空扎染印花、印制标志和抽绳下摆设计。
- 显示颜色： 光辉绿/微绿/微绿
- 款式： CZ9325-342
轻盈透气
Nike Sportswear Icon Clash 女子短袖上衣采用轻盈休闲设计，缔造时尚风范，与周围环境相得益彰。柔软透气的网眼布，搭配天空扎染印花、印制标志和抽绳下摆设计。
天空扎染印花
微妙配色处理，状如浮云，焕新演绎经典扎染T恤。
Swoosh 图案组合成圆形
该 Swoosh 图案采用珠光油墨印制，助你魅力四射，彰显你对品牌的热爱。
个性化舒适
宽松版型搭配落肩设计，带来轻松感受。抽绳下摆设计，助你打造多变造型。
产品细节
- 宽松版型，休闲舒适
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
