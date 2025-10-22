Nike Sportswear Icon Clash
女子短袖上衣
31% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Sportswear Icon Clash 女子短袖上衣，畅享趣味运动体验。可视缝线搭配实穿细节，塑就醒目耀眼造型，将经典夏日风格提升至全新境界。
- 显示颜色： 黑/火焰粉
- 款式： CJ2276-010
经典舒适，革新演绎
穿上 Nike Sportswear Icon Clash 女子短袖上衣，畅享趣味运动体验。可视缝线搭配实穿细节，塑就醒目耀眼造型，将经典夏日风格提升至全新境界。
柔软舒适
法式毛圈面料，柔软舒适
休闲外观
落肩设计，营造休闲造型和随性穿着体验。
可调式贴合感
下摆搭配抽绳设计，便于自由调节贴合度。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
