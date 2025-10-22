 
Nike Sportswear Icon Clash 女子短袖上衣 - 黑/火焰粉

Nike Sportswear Icon Clash

女子短袖上衣

31% 折让
黑/火焰粉
典雅托帕石色/宝石蓝

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Sportswear Icon Clash 女子短袖上衣，畅享趣味运动体验。可视缝线搭配实穿细节，塑就醒目耀眼造型，将经典夏日风格提升至全新境界。


经典舒适，革新演绎

穿上 Nike Sportswear Icon Clash 女子短袖上衣，畅享趣味运动体验。可视缝线搭配实穿细节，塑就醒目耀眼造型，将经典夏日风格提升至全新境界。

柔软舒适

法式毛圈面料，柔软舒适

休闲外观

落肩设计，营造休闲造型和随性穿着体验。

可调式贴合感

下摆搭配抽绳设计，便于自由调节贴合度。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/火焰粉
  • 款式： CJ2276-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。