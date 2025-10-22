Nike Sportswear Icon Clash
女子短袖连衣裙
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Icon Clash 女子短袖连衣裙采用柔软棉质针织面料结合紧身版型，舒适贴合。从套装的自信风范中汲取灵感，加入垫肩设计，塑就基础时尚单品，可搭配人气夹克也可单穿。
- 显示颜色： 大学灰/白色
- 款式： DR6003-033
优质细节
裙摆上方搭配梭织“100% JUST DO IT”字样，灵感源自套装中的梭织标签。胸前饰以刺绣耐克勾标志，塑就 Nike 专属外观。
自信气场
紧身版型结合垫肩设计，打造穿搭佳选。
产品细节
- 面料：100% 棉
- 可机洗
