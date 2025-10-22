 
Nike Sportswear Icon Clash 女子短袖连衣裙 - 大学灰/白色

Nike Sportswear Icon Clash

女子短袖连衣裙

¥499

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Icon Clash 女子短袖连衣裙采用柔软棉质针织面料结合紧身版型，舒适贴合。从套装的自信风范中汲取灵感，加入垫肩设计，塑就基础时尚单品，可搭配人气夹克也可单穿。


  • 显示颜色： 大学灰/白色
  • 款式： DR6003-033

优质细节

裙摆上方搭配梭织“100% JUST DO IT”字样，灵感源自套装中的梭织标签。胸前饰以刺绣耐克勾标志，塑就 Nike 专属外观。

自信气场

紧身版型结合垫肩设计，打造穿搭佳选。

产品细节

  • 面料：100% 棉
  • 可机洗
