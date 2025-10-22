 
Nike Sportswear Icon Clash 女子背心 - 黑/暗烟灰

Nike Sportswear Icon Clash

女子背心

¥259

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Icon Clash 女子背心采用轻盈针织面料，结合前卫设计，焕新演绎人气潮流单品。公主缝搭配后背交叉肩带设计，点靓你的温暖晴日穿搭，也可外搭挚爱套头衫和上衣，秀出你的个性风采。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： DA3121-010

温暖天气佳选

公主缝和交叉肩带设计，塑就迷人时尚外观。

针织面料

面料轻盈顺滑，助你在温暖天气中保持凉爽舒适。

Swoosh 标志

简约 Swoosh 标志采用珠光油墨印制而成，略带光泽，塑就雅致外观。

其他细节

下摆包边设计，打造休闲风格

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： DA3121-010

