Nike Sportswear Icon Clash
女子背心
¥259
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Icon Clash 女子背心采用轻盈针织面料，结合前卫设计，焕新演绎人气潮流单品。公主缝搭配后背交叉肩带设计，点靓你的温暖晴日穿搭，也可外搭挚爱套头衫和上衣，秀出你的个性风采。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： DA3121-010
温暖天气佳选
公主缝和交叉肩带设计，塑就迷人时尚外观。
针织面料
面料轻盈顺滑，助你在温暖天气中保持凉爽舒适。
Swoosh 标志
简约 Swoosh 标志采用珠光油墨印制而成，略带光泽，塑就雅致外观。
其他细节
下摆包边设计，打造休闲风格
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： DA3121-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
