Nike Sportswear Icon Clash 女子背心采用轻盈针织面料，结合前卫设计，焕新演绎人气潮流单品。公主缝搭配后背交叉肩带设计，点靓你的温暖晴日穿搭，也可外搭挚爱套头衫和上衣，秀出你的个性风采。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。