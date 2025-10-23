 
Nike Sportswear Icon Clash 女子长裤 - 椰奶色/白色

Nike Sportswear Icon Clash

女子长裤

¥599

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Icon Clash 女子长裤采用不易撕裂的耐穿面料和实用细节，带来你挚爱运动装的自在感受。采用柔软耐穿面料，搭配大口袋和脚踝抽绳设计。


  • 显示颜色： 椰奶色/白色
  • 款式： CZ9331-113

实用设计，日常佳选

Nike Sportswear Icon Clash 女子长裤采用不易撕裂的耐穿面料和实用细节，带来你挚爱运动装的自在感受。采用柔软耐穿面料，搭配大口袋和脚踝抽绳设计。

不易撕裂棉料

柔软耐穿面料带来透气舒适的穿着感受，适合日常穿着。

自在感受

弹性腰部设计，脚踝和腰部搭配抽绳，打造个性化贴合感。休闲裤腿搭配宽敞大口袋设计，塑就实用风格造型。

Swoosh 标志，别致设计

珠光油墨印制的简约 Swoosh 标志，让你的造型在温暖天气中魅力四射。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 棉。上部口袋：80% 聚酯纤维/20% 棉
  • 可机洗
