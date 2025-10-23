Nike Sportswear Icon Clash
女子长裤
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Icon Clash 女子长裤采用不易撕裂的耐穿面料和实用细节，带来你挚爱运动装的自在感受。采用柔软耐穿面料，搭配大口袋和脚踝抽绳设计。
- 显示颜色： 椰奶色/白色
- 款式： CZ9331-113
Nike Sportswear Icon Clash
¥599
实用设计，日常佳选
Nike Sportswear Icon Clash 女子长裤采用不易撕裂的耐穿面料和实用细节，带来你挚爱运动装的自在感受。采用柔软耐穿面料，搭配大口袋和脚踝抽绳设计。
不易撕裂棉料
柔软耐穿面料带来透气舒适的穿着感受，适合日常穿着。
自在感受
弹性腰部设计，脚踝和腰部搭配抽绳，打造个性化贴合感。休闲裤腿搭配宽敞大口袋设计，塑就实用风格造型。
Swoosh 标志，别致设计
珠光油墨印制的简约 Swoosh 标志，让你的造型在温暖天气中魅力四射。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 棉。上部口袋：80% 聚酯纤维/20% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 椰奶色/白色
- 款式： CZ9331-113
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
