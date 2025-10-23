 
Nike Sportswear Icon Clash 女子长裤 - 大学灰/白色

Nike Sportswear Icon Clash

女子长裤

¥599
大学灰/白色
黑/白色

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Icon Clash 女子长裤采用匠心设计，焕新演绎长裤的职业造型。平整前腰结合弹性后腰，提升舒适度。弹性裤管口塑就利落外观，彰显运动鞋的魅力。


  • 显示颜色： 大学灰/白色
  • 款式： DR6001-033

Nike Sportswear Icon Clash

¥599

Nike Sportswear Icon Clash 女子长裤采用匠心设计，焕新演绎长裤的职业造型。平整前腰结合弹性后腰，提升舒适度。弹性裤管口塑就利落外观，彰显运动鞋的魅力。

梭织面料

梭织面料质感顺滑柔软，经久耐穿，是日常穿搭佳选。

Nike 细节

刺绣 Swoosh彰显你对品牌的热爱；后身饰有梭织标签，增添套装风范。

弹性细节

后身腰部采用弹性设计，舒适贴合。弹性裤管口设计，让你挚爱的运动鞋尽显魅力。

其他细节

正面融入褶裥设计，结合插手口袋，尽显出众长裤造型，可供快速存放钥匙、卡片和手机

产品细节

  • 60% 棉/37% 锦纶/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学灰/白色
  • 款式： DR6001-033

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。