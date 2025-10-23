Nike Sportswear Icon Clash
女子长裤
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Icon Clash 女子长裤采用匠心设计，焕新演绎长裤的职业造型。平整前腰结合弹性后腰，提升舒适度。弹性裤管口塑就利落外观，彰显运动鞋的魅力。
- 显示颜色： 大学灰/白色
- 款式： DR6001-033
梭织面料
梭织面料质感顺滑柔软，经久耐穿，是日常穿搭佳选。
Nike 细节
刺绣 Swoosh彰显你对品牌的热爱；后身饰有梭织标签，增添套装风范。
弹性细节
后身腰部采用弹性设计，舒适贴合。弹性裤管口设计，让你挚爱的运动鞋尽显魅力。
其他细节
正面融入褶裥设计，结合插手口袋，尽显出众长裤造型，可供快速存放钥匙、卡片和手机
产品细节
- 60% 棉/37% 锦纶/3% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
