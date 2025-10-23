 
Nike Sportswear Icon Clash 女子长裤 - 浅土褐/燕麦色/浅土褐/金属色

Nike Sportswear Icon Clash

女子长裤

¥549

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Icon Clash 女子长裤采用起绒面料，印有金属感炫彩细节，焕新演绎时尚必备单品。弹性腰部搭配抽绳，可供打造专属贴合感受，令你畅享休闲舒适的穿着体验。


  • 显示颜色： 浅土褐/燕麦色/浅土褐/金属色
  • 款式： DC0655-104

起绒设计，闪耀衣橱

后身局部起绒面料

温暖的起绒面料，质感柔软蓬松。

Icon Clash 设计

拼接结构搭配金属元素印花，令这款人气单品闪耀出众风采。

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。拼接：57% 聚酯纤维/43% 棉。口袋：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅土褐/燕麦色/浅土褐/金属色
  • 款式： DC0655-104

