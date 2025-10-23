Nike Sportswear Icon Clash
女子长裤
¥549
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Icon Clash 女子长裤采用起绒面料，印有金属感炫彩细节，焕新演绎时尚必备单品。弹性腰部搭配抽绳，可供打造专属贴合感受，令你畅享休闲舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 浅土褐/燕麦色/浅土褐/金属色
- 款式： DC0655-104
Nike Sportswear Icon Clash
起绒设计，闪耀衣橱
后身局部起绒面料
温暖的起绒面料，质感柔软蓬松。
Icon Clash 设计
拼接结构搭配金属元素印花，令这款人气单品闪耀出众风采。
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。拼接：57% 聚酯纤维/43% 棉。口袋：100% 棉。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
