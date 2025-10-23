Nike Sportswear JDI
女子紧身裤
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear JDI 女子紧身裤采用弹性针织面料匠心打造，结合紧身设计，缔造迷人外观和质感。
- 显示颜色： 黑
- 款式： BV5987-010
JUST DO IT 风范
Nike Sportswear JDI 女子紧身裤采用弹性针织面料匠心打造，结合紧身设计，缔造迷人外观和质感。
其他细节
- 针织面料，柔软舒适
- 无缝侧边设计，打造简约利落外观
- 弹性腰部可自如伸展，舒适非凡
产品细节
- 紧身贴合设计，出众贴身
- 面料：57% 棉/32% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
