Nike Sportswear JDI 女子紧身裤采用弹性针织面料匠心打造，结合紧身设计，缔造迷人外观和质感。


  • 显示颜色：
  • 款式： BV5987-010

JUST DO IT 风范

其他细节

  • 针织面料，柔软舒适
  • 无缝侧边设计，打造简约利落外观
  • 弹性腰部可自如伸展，舒适非凡

产品细节

  • 紧身贴合设计，出众贴身
  • 面料：57% 棉/32% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
