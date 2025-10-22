 
Nike Sportswear Legacy91 可调节运动帽 - 黑

Nike Sportswear Legacy91

可调节运动帽

¥199

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Legacy91 可调节运动帽采用舒适的 6 片式拼接设计，搭配可调节固定带，打造理想贴合的佩戴体验。经典“JUST DO IT.”图案，打造适合不同场合的经典造型。


  • 显示颜色：
  • 款式： CQ9519-010

经典舒适

其他细节

  • 棉质面料，柔软舒适
  • 经典六片式拼接设计，舒适耐用
  • 可调节扣合设计，打造专属贴合感
  • 刺绣孔眼，提升耐用性

产品细节

  • 面料：100% 棉。前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维。
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CQ9519-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。