Nike Sportswear Legacy91
可调节运动帽
¥199
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Legacy91 可调节运动帽采用舒适的 6 片式拼接设计，搭配可调节固定带，打造理想贴合的佩戴体验。经典“JUST DO IT.”图案，打造适合不同场合的经典造型。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CQ9519-010
经典舒适
其他细节
- 棉质面料，柔软舒适
- 经典六片式拼接设计，舒适耐用
- 可调节扣合设计，打造专属贴合感
- 刺绣孔眼，提升耐用性
产品细节
- 面料：100% 棉。前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维。
- 手洗
