 
Nike Sportswear Max 90 男子T恤 - 多色

Nike Sportswear

Max 90 男子T恤

¥299

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Max 90 男子T恤采用圆机针织面料结合宽松版型设计。厚实棉质面料柔软舒适，垂感出众。


  • 显示颜色： 多色
  • 款式： CT7049-902

舒适非凡，风格出众

Max 90 T恤

厚实棉质针织面料搭配垂坠效果，赋予 Max 90 T恤休闲风格。

柔软面料

此款T恤采用棉质面料制成，塑就舒适体验和时尚造型，适合日常穿搭。

其他细节

印花图案，彰显轻松自在的 DIY 美学理念

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。