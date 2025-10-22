Nike Sportswear
Max 90 男子T恤
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Max 90 男子T恤采用圆机针织面料结合宽松版型设计。厚实棉质面料柔软舒适，垂感出众。
- 显示颜色： 多色
- 款式： CT7049-902
Nike Sportswear
舒适非凡，风格出众
Max 90 T恤
厚实棉质针织面料搭配垂坠效果，赋予 Max 90 T恤休闲风格。
柔软面料
此款T恤采用棉质面料制成，塑就舒适体验和时尚造型，适合日常穿搭。
其他细节
印花图案，彰显轻松自在的 DIY 美学理念
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
