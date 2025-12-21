 
Nike Sportswear Metro Therma-FIT 女子拒水羽绒马甲 - 砂岩灰粉/帆白

Nike Sportswear Metro

Therma-FIT 女子拒水羽绒马甲

24% 折让
砂岩灰粉/帆白
黑/白色

Nike Sportswear Metro Therma-FIT 女子拒水羽绒马甲采用不易撕裂拒水面料和宽松版型，结合风帽设计，帮助抵御小雨侵袭；Therma-FIT 技术，助你在冷天畅享温暖感受。


  • 显示颜色： 砂岩灰粉/帆白
  • 款式： IH1010-667

Nike Sportswear Metro

24% 折让

Nike Sportswear Metro Therma-FIT 女子拒水羽绒马甲采用不易撕裂拒水面料和宽松版型，结合风帽设计，帮助抵御小雨侵袭；Therma-FIT 技术，助你在冷天畅享温暖感受。

保暖填充，顺滑感受

轻盈羽绒填充物搭配顺滑梭织里料，舒适保暖。

御寒保暖

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。

干爽体验

结实不易撕裂面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽。

其他细节

  • 款式：保暖马甲，宽松版型
  • 面料：拒水不易撕裂
  • 结构：轻盈羽绒填充物
  • 储物：正面拉链插手口袋和衣身内侧贴边口袋
  • 特色：正面中央拉链开襟设计搭配按扣挡风片
  • 其他特色：下摆和风帽搭配松紧抽绳

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 刺绣 THERMA-FIT 标志
  • 面料/里料/连帽填充物：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：126 克（M 码）
  • 可机洗
  • 显示颜色： 砂岩灰粉/帆白
  • 款式： IH1010-667

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。