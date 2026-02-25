Nike Sportswear Mini Me 婴童校园风加绒圆领上衣采用加绒针织面料，舒适非凡，适合日常穿着，堪称衣橱佳选单品，令小宝贝自如畅玩。 休闲版型，便于内搭背心或T恤；轻微落肩设计，营造随性外观。 可搭配 Nike Mini Me 校园风长裤，打造风格统一的舒适造型，与小宝贝的运动鞋相得益彰。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

