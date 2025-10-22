Nike Sportswear Modern Essentials
男子无衬里梭织短裤
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Modern Essentials 男子无衬里梭织短裤采用轻盈梭织面料，为你缔造凉爽舒适的穿着体验。弹性腰部的舒适贴合设计，塑就日常穿着佳选。
- 显示颜色： 黑/冰银/白色/白色
- 款式： CZ9839-010
Nike Sportswear Modern Essentials
¥449
新晋单品，暖天常备
梭织面料
无衬里梭织面料，令身体保持凉爽舒适。
安全收纳
侧边插袋和拉链口袋组合设计，可供安全存放手机、钥匙和卡片。
个性贴合
弹性腰部搭配可调节抽绳，打造专属贴合感。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
