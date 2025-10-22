 
Nike Sportswear Modern Essentials 男子无衬里梭织短裤 - 黑/冰银/白色/白色

Nike Sportswear Modern Essentials

男子无衬里梭织短裤

¥449

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Modern Essentials 男子无衬里梭织短裤采用轻盈梭织面料，为你缔造凉爽舒适的穿着体验。弹性腰部的舒适贴合设计，塑就日常穿着佳选。


  • 显示颜色： 黑/冰银/白色/白色
  • 款式： CZ9839-010

Nike Sportswear Modern Essentials

¥449

新晋单品，暖天常备

Nike Sportswear Modern Essentials 男子无衬里梭织短裤采用轻盈梭织面料，为你缔造凉爽舒适的穿着体验。弹性腰部的舒适贴合设计，塑就日常穿着佳选。

梭织面料

无衬里梭织面料，令身体保持凉爽舒适。

安全收纳

侧边插袋和拉链口袋组合设计，可供安全存放手机、钥匙和卡片。

个性贴合

弹性腰部搭配可调节抽绳，打造专属贴合感。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/冰银/白色/白色
  • 款式： CZ9839-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。