Nike Sportswear Modern Essentials
男子长裤
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Modern Essentials 男子长裤采用轻盈的棉质竹节纹面料，是温暖天气的穿搭佳选。梭织外接片，为百搭款型营造出众运动风范。
- 显示颜色： 黑/黑/冰银/白色
- 款式： CZ9865-010
梭织外接片装饰，日常挚爱之选
棉质竹节纹针织面料
竹节纹面料轻盈舒适，提升纹理感。梭织外接片，凸显口袋、腰部及小腿的细节设计。
日常储物
背面魔术贴粘扣式口袋，搭配正面斜插式口袋，便于安全快速收纳钥匙、卡片和手机。
舒适感受
弹性腰部搭配可调节抽绳，打造个性化舒适贴合体验。胯下拼接设计，营造充裕空间，助你畅动自如。
其他细节
丝网印花标志搭配金属抽绳头，提升整体造型格调
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 棉。外接片：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
