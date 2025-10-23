 
Nike Sportswear Modern Essentials 男子长裤采用轻盈的棉质竹节纹面料，是温暖天气的穿搭佳选。梭织外接片，为百搭款型营造出众运动风范。


Nike Sportswear Modern Essentials

¥449

梭织外接片装饰，日常挚爱之选

Nike Sportswear Modern Essentials 男子长裤采用轻盈的棉质竹节纹面料，是温暖天气的穿搭佳选。梭织外接片，为百搭款型营造出众运动风范。

棉质竹节纹针织面料

竹节纹面料轻盈舒适，提升纹理感。梭织外接片，凸显口袋、腰部及小腿的细节设计。

日常储物

背面魔术贴粘扣式口袋，搭配正面斜插式口袋，便于安全快速收纳钥匙、卡片和手机。

舒适感受

弹性腰部搭配可调节抽绳，打造个性化舒适贴合体验。胯下拼接设计，营造充裕空间，助你畅动自如。

其他细节

丝网印花标志搭配金属抽绳头，提升整体造型格调

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 棉。外接片：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/冰银/白色
  • 款式： CZ9865-010

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。