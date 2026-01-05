Nike Sportswear Modern Fleece
女子中腰宽松长裤
23% 折让
Nike Sportswear Modern Fleece 女子中腰宽松长裤质感柔软，非凡舒适。 采用宽松版型搭配褶裥设计等匠心细节，增添立体感，演绎出众型格。
- 显示颜色： 淡象牙白/帆白
- 款式： HV1965-110
产品细节
- 面料：50% 莫代尔纤维/50% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
- 腰部两侧搭配罗纹设计
- 按扣拉链门襟
- 裤腿背面采用立体剪裁接缝
- 口袋设计
- 背面右髋饰有压纹贴片
- 正面左髋饰有刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
