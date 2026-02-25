Nike Sportswear Next Up
大童加绒套头连帽衫
¥369
Nike Sportswear Next Up 大童加绒套头连帽衫是你的专属良伴，伴你尽情畅玩。轻盈加绒面料，表面顺滑，内里加绒，轻松打造叠搭佳选。正面大号口袋，方便收纳零食和寻宝小收获。
- 显示颜色： 浅骨色
- 款式： IO7906-072
其他细节
套头连帽设计，舒适有型
产品细节
- 面料/连帽里料：76% 棉/24% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅骨色
- 款式： IO7906-072
