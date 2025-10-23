 
Nike Sportswear NSW 女子短袖连衣裙 - 亚紫粉/白色/透明粉

Nike Sportswear NSW

女子短袖连衣裙

¥549

Nike Sportswear NSW 女子短袖连衣裙采用加大细节设计和醒目配色，赋予运动服装时尚街头风范。


  • 显示颜色： 亚紫粉/白色/透明粉
  • 款式： CT0873-698

匠心设计，街头风格

Nike Sportswear NSW 女子短袖连衣裙采用加大细节设计和醒目配色，赋予运动服装时尚街头风范。

柔软舒适

柔软针织面料搭配罗纹领口，提供舒适的日常穿搭体验。

独特设计

匠心肩接缝设计，提供休闲舒适感。

醒目细节

胸部饰有丝网印制的大号 Nike 块状标志。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
