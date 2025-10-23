Nike Sportswear NSW
女子短袖连衣裙
¥549
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear NSW 女子短袖连衣裙采用加大细节设计和醒目配色，赋予运动服装时尚街头风范。
- 显示颜色： 亚紫粉/白色/透明粉
- 款式： CT0873-698
匠心设计，街头风格
Nike Sportswear NSW 女子短袖连衣裙采用加大细节设计和醒目配色，赋予运动服装时尚街头风范。
柔软舒适
柔软针织面料搭配罗纹领口，提供舒适的日常穿搭体验。
独特设计
匠心肩接缝设计，提供休闲舒适感。
醒目细节
胸部饰有丝网印制的大号 Nike 块状标志。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
