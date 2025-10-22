 
Nike Sportswear NSW 女子翻领T恤连衣裙从 Nike One 翻领T恤汲取设计灵感，尽显自信风范。组合面料搭配刺绣元素，为外观增添魅力色彩和纹理效果，打造叠搭佳选单品。


  • 显示颜色： 脉冲紫/暗甜菜根色/椒红
  • 款式： DD4526-580

自信风范

Nike Sportswear NSW 女子翻领T恤连衣裙从 Nike One 翻领T恤汲取设计灵感，尽显自信风范。组合面料搭配刺绣元素，为外观增添魅力色彩和纹理效果，打造叠搭佳选单品。

叠搭风格，轻松演绎

翻领T恤款式结合轻盈薄纱面料，搭配 Essential 内衣和单车短裤，塑就出众造型。

纹理出众

罗纹衣领搭配拉链前襟和之字形缝线。

块状 Futura 标志

蕾丝镶边刺绣为经典 Futura Block 图案注入手工质感。

产品细节

  • 超宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 面料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 脉冲紫/暗甜菜根色/椒红
  • 款式： DD4526-580

