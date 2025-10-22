Nike Sportswear NSW
女子翻领T恤连衣裙
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear NSW 女子翻领T恤连衣裙从 Nike One 翻领T恤汲取设计灵感，尽显自信风范。组合面料搭配刺绣元素，为外观增添魅力色彩和纹理效果，打造叠搭佳选单品。
- 显示颜色： 脉冲紫/暗甜菜根色/椒红
- 款式： DD4526-580
自信风范
Nike Sportswear NSW 女子翻领T恤连衣裙从 Nike One 翻领T恤汲取设计灵感，尽显自信风范。组合面料搭配刺绣元素，为外观增添魅力色彩和纹理效果，打造叠搭佳选单品。
叠搭风格，轻松演绎
翻领T恤款式结合轻盈薄纱面料，搭配 Essential 内衣和单车短裤，塑就出众造型。
纹理出众
罗纹衣领搭配拉链前襟和之字形缝线。
块状 Futura 标志
蕾丝镶边刺绣为经典 Futura Block 图案注入手工质感。
产品细节
- 超宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：100% 棉
- 可机洗
