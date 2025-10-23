Nike Sportswear NSW
French Terry 男子短裤
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear NSW French Terry 男子短裤采用柔软的法式毛圈面料，打造垂坠版型。背面口袋和抽绳孔道采用不易撕裂的梭织覆面，缔造优质格调。
- 显示颜色： 浅骨色
- 款式： CU3801-072
Nike Sportswear NSW
¥449
法式毛圈，焕新升级
其他细节
- 腿部标志设计采用法式毛圈面料的环状面，塑就顺滑质感和精致风格
- 不易撕裂的梭织抽绳孔道，质感顺滑，彰显优质格调
- 法式毛圈面料是一种表层柔软且分布有结实环状设计的针织面料。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 棉。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
