 
Nike Sportswear NSW French Terry 男子短裤 - 浅骨色

Nike Sportswear NSW

French Terry 男子短裤

¥449

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear NSW French Terry 男子短裤采用柔软的法式毛圈面料，打造垂坠版型。背面口袋和抽绳孔道采用不易撕裂的梭织覆面，缔造优质格调。


  • 显示颜色： 浅骨色
  • 款式： CU3801-072

法式毛圈，焕新升级

Nike Sportswear NSW French Terry 男子短裤采用柔软的法式毛圈面料，打造垂坠版型。背面口袋和抽绳孔道采用不易撕裂的梭织覆面,缔造优质格调。

其他细节

  • 腿部标志设计采用法式毛圈面料的环状面，塑就顺滑质感和精致风格
  • 不易撕裂的梭织抽绳孔道，质感顺滑，彰显优质格调
  • 法式毛圈面料是一种表层柔软且分布有结实环状设计的针织面料。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 棉。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。
  • 可机洗
