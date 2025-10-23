 
Nike Sportswear NSW Tulle 女子短袖上衣 - 脉冲紫/暗甜菜根色/暗甜菜根色/椒红

Nike Sportswear NSW

Tulle 女子短袖上衣

¥399
脉冲紫/暗甜菜根色/暗甜菜根色/椒红
浅柠檬黄/白色/白色/黑

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear NSW Tulle 女子短袖上衣兼具舒适质感和时尚风范。里层采用棉料，打造柔软质感。薄纱织物外层，营造轻薄分层外观。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 脉冲紫/暗甜菜根色/暗甜菜根色/椒红
  • 款式： DD4530-580

叠搭佳品

Nike Sportswear NSW Tulle 女子短袖上衣兼具舒适质感和时尚风范。里层采用棉料，打造柔软质感。薄纱织物外层，营造轻薄分层外观。该产品含有再生聚酯纤维。

针织棉料

里层采用针织棉料，柔软舒适。

网眼布外层

半透明薄纱外层匠心搭配颜色和纹理，为休闲款型增添宽松飘逸质感。

超宽松版型

超宽松版型搭配落肩设计，尽显宽松风范。

产品细节

  • 超宽松版型，营造宽松舒适感受
  • 面料：100% 棉。外接片：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
