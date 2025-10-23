Nike Sportswear NSW
Tulle 女子短袖上衣
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear NSW Tulle 女子短袖上衣兼具舒适质感和时尚风范。里层采用棉料，打造柔软质感。薄纱织物外层，营造轻薄分层外观。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 脉冲紫/暗甜菜根色/暗甜菜根色/椒红
- 款式： DD4530-580
Nike Sportswear NSW
¥399
叠搭佳品
针织棉料
里层采用针织棉料，柔软舒适。
网眼布外层
半透明薄纱外层匠心搭配颜色和纹理，为休闲款型增添宽松飘逸质感。
超宽松版型
超宽松版型搭配落肩设计，尽显宽松风范。
产品细节
- 超宽松版型，营造宽松舒适感受
- 面料：100% 棉。外接片：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
