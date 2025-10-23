 
Nike Sportswear 女子 Oversize 风中腰直筒针织长裤 - 黑/帆白

Nike Sportswear

女子 Oversize 风中腰直筒针织长裤

12% 折让

Nike Sportswear 女子 Oversize 风中腰直筒针织长裤采用匠心设计，垂坠慵懒，型格不凡。厚实法式毛圈面料，非凡舒适；超宽松版型，打造休闲造型。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： HV1948-010

其他细节

  • 腰部搭配松紧抽绳和锁扣，助你打造理想贴合度
  • 裤管口内置松紧抽绳和栓扣，助你轻松切换不同造型

产品细节

  • 刺绣标志
  • 插手口袋
  • 背面贴袋设计
  • 100% 棉
  • 可机洗
