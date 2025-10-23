Nike Sportswear
女子 Oversize 风中腰直筒针织长裤
12% 折让
Nike Sportswear 女子 Oversize 风中腰直筒针织长裤采用匠心设计，垂坠慵懒，型格不凡。厚实法式毛圈面料，非凡舒适；超宽松版型，打造休闲造型。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HV1948-010
其他细节
- 腰部搭配松紧抽绳和锁扣，助你打造理想贴合度
- 裤管口内置松紧抽绳和栓扣，助你轻松切换不同造型
产品细节
- 刺绣标志
- 插手口袋
- 背面贴袋设计
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
